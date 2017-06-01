"Союзмультфильм" откроет музей отечественных мультфильмов с 3D анимацией

1 июня 2017, 11:57 Комментарии

Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть музей, в котором будет представлена золотая коллекция отечественной анимации. Об этом, как пишет Интерфакс, сообщила журналистам председатель правления ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"После 2011 года "Союзмультфильму" начали предметно помогать. Киностудия получила новое здание, ключи от которого мы уже получили на руки и сегодня - символично, в день встречи с президентом и за день до Международного дня защиты детей - мы начинаем переезд", - сказала Слащева, принявшая участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в новое здание на улице Королева "переедет вся золотая коллекция, наш музей со всеми шедеврами наших великих анимационных авторов - (Юрия) Норштейна, (Эдуарда) Назарова, (Леонида) Шварцмана".

Слащева подчеркнула, что новое здание оснастят "всем необходимым оборудованием для работы аниматоров во всех ключевых анимационных техниках".

"У нас будет кукольная анимация, пластилиновая, будет рисованная анимация, которую принято называть 2D, а также современное оборудование для работы в анимации 3D, включая совсем современные технологии, когда мы снимаем в анимации движущихся людей, а потом перекладываем это в компьютерную анимацию", - добавила она.