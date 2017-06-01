Два фильма из Кыргызстана включены в программу V МКФ Евразийского кино в Нью-Йорке

1 июня 2017, 11:51 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Два фильма из Кыргызстана включены в программу V МКФ Евразийского кино, который пройдет с 16 по 18 июня в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте www.kyrgyzcinema.com.

По их информации, V МКФ Евразийского кино в Нью-Йорке проводится в партнерстве с независимым кинофестивалем США.

Все показы состоятся по адресу St.Francis College, Maroney Theater & Founder's Hall 180 Remsen St., Brooklyn Heights, NY 11201.

Кыргызстан будет представлен двумя фильмами "Под небесами" режиссера Дальмира Тилепбергенова и "Олжо" режиссера Болсунбек Таалайбек Уулу.

В субботу, 17 июня, пройдет показ полнометражного фильма "Под небесами".

Воскресенье, 18 июня, покажут короткометражный фильм "Олжо" ("Добыча).