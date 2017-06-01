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Новости Кыргызстана

"Союзмультфильм" откроет музей отечественных мультфильмов с 3D анимацией"Союзмультфильм" откроет музей отечественных мультфильмов с 3D анимациейВ Узгене продолжаются поиски пастуха, которого унесло течением реки вместе с лошадьюВ Узгене продолжаются поиски пастуха, которого унесло течением реки вместе с лошадью

Два фильма из Кыргызстана включены в программу V МКФ Евразийского кино в Нью-Йорке

Источник:
http://kabar.kg/news/dva-fil-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429407-ru.html

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1 июня 2017, 11:51       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Два фильма из Кыргызстана включены в программу V МКФ Евразийского кино, который пройдет с 16 по 18 июня в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте www.kyrgyzcinema.com.
По их информации, V МКФ Евразийского кино в Нью-Йорке проводится в партнерстве с независимым кинофестивалем США.
Все показы состоятся по адресу St.Francis College, Maroney Theater & Founder's Hall 180 Remsen St., Brooklyn Heights, NY 11201.
Кыргызстан будет представлен двумя фильмами "Под небесами" режиссера Дальмира Тилепбергенова и "Олжо" режиссера Болсунбек Таалайбек Уулу.
В субботу, 17 июня, пройдет показ полнометражного фильма "Под небесами".
Воскресенье, 18 июня, покажут короткометражный фильм "Олжо" ("Добыча).

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