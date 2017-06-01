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Фото — В Дубовом парке проходит праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детейФото — В Дубовом парке проходит праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детейДля детей построят современный онкоцентр — АтамбаевДля детей построят современный онкоцентр — Атамбаев

В День защиты детей в Бишкеке запустят фотопроект "Дети Кыргызстана — связь времен"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-den-zas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429406-ru.html

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1 июня 2017, 11:42       Комментарии

Бишкек 1 июня /Кабар/. В День защиты детей в Бишкеке запустят фотопроект "Дети Кыргызстана — связь времен", сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Проект начнет свою работу 1 июня – в Международный день защиты детей. Часть фоторабот проекта жители и гости столицы увидят на открытых экспозиционных площадках города в середине июня текущего года, среди которых будет открытая галерея на главной площади "Ала-Тоо".
Проект приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, и включает фотографии Центрального государственного архива о детях из разных регионов Кыргызстана с 1900 по 1990 год.

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