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В Узгене продолжаются поиски пастуха, которого унесло течением реки вместе с лошадью

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzgene-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429405-ru.html

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1 июня 2017, 11:50       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В Узгенском районе спасатели продолжают поиски 67-летнего пастуха, которого унесло течением реки вместе с лошадью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По ее данным, мужчина упал в реку Жазы. Несчастный случай произошел 20 мая примерно в 17:00 на 57-м километре автодороги Узген – Кара-Шоро, когда он перегонял скот. С этого дня продолжаются поисковые работы, однако ни мужчина, ни лошадь до сих пор не найдены.
На месте работают водолазы и спасатели. Это третий случай с начала года, когда пастуха уносит течением реки. Подобный случай произошел в апреле в Чаткальском и Узгенском районах.

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