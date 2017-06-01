В Узгене продолжаются поиски пастуха, которого унесло течением реки вместе с лошадью

1 июня 2017, 11:50 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В Узгенском районе спасатели продолжают поиски 67-летнего пастуха, которого унесло течением реки вместе с лошадью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, мужчина упал в реку Жазы. Несчастный случай произошел 20 мая примерно в 17:00 на 57-м километре автодороги Узген – Кара-Шоро, когда он перегонял скот. С этого дня продолжаются поисковые работы, однако ни мужчина, ни лошадь до сих пор не найдены.

На месте работают водолазы и спасатели. Это третий случай с начала года, когда пастуха уносит течением реки. Подобный случай произошел в апреле в Чаткальском и Узгенском районах.