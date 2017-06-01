ГКНБ: Продолжается расследование по факту мародерства, задержан еще один разыскиваемый

1 июня 2017, 12:00 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Продолжается расследование по факту мародерства, задержан еще один разыскиваемый, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР

Как отмечается, 22 мая 2017 года ГКНБ задержан гражданин КР Тимур Оторбаев, 1979 года рождения, который с января 2013 года разыскивался правоохранительными органами за совершение преступлений, предусмотренных статьями 172-2 ч.4 (Самовольный захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений), 350 ч.4 (Подделка документов) и 166 ч.4 (Мошенничество) УК КР.

Так, Т.Оторбаев обвиняется в том, что он после событий 7 апреля 2010 года вместе Э.Мадылбековым (сын бывшего депутата ЖК КР от фракции "Ата-Мекен" Т.Мадылбекова) и Т.Назаркуловым (находится в розыске) принимал участие в незаконном захвате здания по ул.Киевской, 74, ранее принадлежащего Максиму Бакиеву, а также незаконно оформил на свое имя квартиру А.Елисеева с земельным участком общей площадью 0,011 га. Кроме этого, Т.Оторбаев путем мошенничества незаконно реализовал здания и строения бытового помещения, расположенная на территории г.Бишкек.

22 мая 2017 года Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении Т.Оторбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Следует отметить, что Т.Оторбаев ранее работал в Национальном агентстве КР по предупреждению коррупции, был помощником депутата ЖК КР Садыра Жапарова и по его протекции прошел конкурсный отбор с последующим трудоустройством в ГСБЭП при Правительстве КР.