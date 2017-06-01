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В Араванском районе девушка среди чеснока выращивала марихуану

Источник:
http://kabar.kg/news/v-aravans...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429403-ru.html

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1 июня 2017, 12:00       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В Араванском районе девушка среди чеснока выращивала марихуану, сообщили в пресс службе МВД.
Как отмечается, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР установили, что 24-летняя местная жительница выращивала у себя в огороде среди чеснока растения конопли, из которых изготавливала марихуану.
У девушки изъяли 512 кустов культивируемого растения, общий вес наркотика составил 91 кг 750 грамм марихуаны.
В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотиков, а также незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Задержанная находится в ИВС, ведется расследование.

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