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Депутат требует от правительства в срочном порядке проверить аттракционы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429402-ru.html

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1 июня 2017, 11:42       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев ("Кыргызстан") требует от правительства в срочном порядке проверить аттракционы.
На заседании парламента 1 июня он напомнил про упавший в парке Навои в Оше аттракцион, в результате чего пострадали люди.
"У нас нет органа, который проверяет объекты в парках развлечения. Эксперты проверяли аттракционы в Оше и говорили, что их можно использовать, но трагедия случилась. Правительство должно организовать обследование парков. Дети вышли на каникулы, сегодня праздник, все пойдут праздновать", - сказал депутат.

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