Депутат требует от правительства в срочном порядке проверить аттракционы

1 июня 2017, 11:42 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев ("Кыргызстан") требует от правительства в срочном порядке проверить аттракционы.

На заседании парламента 1 июня он напомнил про упавший в парке Навои в Оше аттракцион, в результате чего пострадали люди.

"У нас нет органа, который проверяет объекты в парках развлечения. Эксперты проверяли аттракционы в Оше и говорили, что их можно использовать, но трагедия случилась. Правительство должно организовать обследование парков. Дети вышли на каникулы, сегодня праздник, все пойдут праздновать", - сказал депутат.