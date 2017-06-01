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Депутат требует от правительства в срочном порядке проверить аттракционыДепутат требует от правительства в срочном порядке проверить аттракционы

Фото — В Дубовом парке проходит праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429401-ru.html

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В Бишкеке ко Дню защиты детей пройдет ряд праздничных мероприятий (список)

1 июня 2017, 11:50       Комментарии

В Дубовом парке столицы 1 июня проходит праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.
Для детей подготовили палатки с творческими мастер-классами в том числе по живописи, шахматам и другим видам развлечений.
На открытии мероприятия принял участие руководитель Аппарата президента Сапар Исаков.
Он поздравил детей с праздником и пожелал добра, здоровья. "Верьте в себя и ставьте перед собой цели и достигайте их. Я думаю, что самый тяжелый период развития страны придется на ваше время. Я думаю, что вместе мы все преодолеем", - сказал он.

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