Фото — В Дубовом парке проходит праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей

1 июня 2017, 11:50 Комментарии

В Дубовом парке столицы 1 июня проходит праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

Для детей подготовили палатки с творческими мастер-классами в том числе по живописи, шахматам и другим видам развлечений.

На открытии мероприятия принял участие руководитель Аппарата президента Сапар Исаков.

Он поздравил детей с праздником и пожелал добра, здоровья. "Верьте в себя и ставьте перед собой цели и достигайте их. Я думаю, что самый тяжелый период развития страны придется на ваше время. Я думаю, что вместе мы все преодолеем", - сказал он.