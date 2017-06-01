Для детей построят современный онкоцентр — Атамбаев

1 июня 2017, 11:40 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. В Бишкеке построят современный детский онкологический центр, сообщил президент Алмазбек Атамбаев во время посещения детского отделения Национального центра онкологии.

Глава государства сделал маленьким кыргызстанцам подарки и заявил, что "будет построен новый хороший центр".

Как отметил научный руководитель отделения Эмил Макимбетов, новая клиника станет самой современной в регионе. Построят ее инвесторы из Кувейта.

"Планируется начать строительство в июне и завершить осенью этого года. Центр будет рассчитан на 100 коек. Верю, что наши надежды оправдаются и мы сможем полноценно лечить детей, добиваясь высокий выживаемости", - рассказал врач.

Макимбетов добавил, что в центре оснастят несколько лабораторий, а также установят лучевое оборудование и медтехнику для пересадки костного мозга.