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ГКНБ пресечен канал сбыта боеприпасов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/gknb-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429399-ru.html

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1 июня 2017, 11:31       Комментарии

Накануне при попытке сбыта крупной партии боеприпасов в количестве 2100 шт калибра 7.62 мм задержаны граждане Кыргызстана С.Т., У.Н. и О.А., сообщает пресс-служба ГКНБ.
В ходе обыска по месту их проживания обнаружено и изъято 4 единицы огнестрельного оружия и 118 патронов.
"Вышеуказанные лица в начале мая 2017 года продали 700 патронов калибра 7,62 мм. По данному факту Следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК КР. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР", – говорится в сообщении.

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