Мэрия Бишкека начала реализовывать проект по озеленению столицы

1 июня 2017, 11:38 Комментарии

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" начала реализовывать проект по озеленению Бишкека.

По словам главного агронома МП Эльнуры Джолдошевой, накануне высажена первые саженцы краснолистного клена на пересечении улиц Киевская и Панфилова.

"Помимо кленов мы планируем посадить мелколистные липы, катальповые разновидности деревьев и "каштан конский". Эти виды деревьев выбраны на конкурсной основе, в котором приняли участие, как и отечественные, так и зарубежные питомники", – отметила агроном.

Следующие по плану саженцы "Зеленстрой" планирует высадить в квадрате, ограниченном улицей Советская, проспектами Манаса и Чуй, а также улицей Боконбаева.

Напомним, в борьбе с пробками на улицах Бишкека власти столицы нашли выход – расширить дороги за счет вырубки здоровых деревьев, на месте которых планируется уложить асфальт либо создать так называемые парковочные карманы. Однако такая альтернатива уничтожению растений, являющихся "легкими" Бишкека, очищающими воздух от вредных частиц и создающими прохладу в столичных "каменных джунглях", совсем не устраивает бишкекчан. Горожане активно требуют прекратить вырубку деревьев и найти другой способ борьбы с заторами на дорогах.

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