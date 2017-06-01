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Чекисты пресекли канал сбыта боеприпасов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360803_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429396-ru.html

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1 июня 2017, 11:13       Комментарии

Пресечен канал сбыта боеприпасов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
29 мая чекистами в ходе оперативно-разыскных мероприятий при попытке сбыта крупной партии боеприпасов в количестве 2100 штук калибра 7,62 мм задержаны граждане КР - С.Т., У.Н. и О.А.
В ходе обыска по месту их проживания обнаружено и изъято 4 единицы огнестрельного оружия и 118 патронов.
Установлено, что вышеуказанные лица в начале мая сбыли 700 патронов калибра 7,62 мм.
По данному факту Следственным управлением ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК КР.
Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.

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