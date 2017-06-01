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ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим, 10 солдат погибли

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360804_vv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429395-ru.html

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1 июня 2017, 11:22       Комментарии

По меньшей мере 10 филиппинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения в результате авиаудара, который вооруженные силы Филиппин по ошибке нанесли по позициям своих военных на подступах к городу Марави, расположенному в провинции Южный Ланао на острове Минданао. Об этом, как передает NewsRu.com со ссылкой на агентство Reuters, сообщил министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана.
"Группа наших военнослужащих стала целью наших авиаударов. Была плохая координация, поэтому мы нанесли удар по нашим людям", - пояснил министр.
Кроме того, Дельфин Лорензана сообщил, что правительственные силы Филиппин ликвидировали по крайней мере восемь иностранных наемников в ходе вооруженных столкновений за контроль над городом Марави. Инцидент, по его словам, произошел на прошлой неделе. Среди уничтоженных боевиков есть выходцы из Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии, Йемена и Чечни, рассказал министр.
Террористы группировки "Мауте" десять дней назад предприняли попытку захватить Марави. Как сообщает ТАСС, правительственным войскам при поддержке авиации и техники удалось почти полностью очистить город от боевиков, уничтожив не менее 80 экстремистов.
Спецслужбы Филиппин отмечают, что в окрестностях города могут находиться до 500 исламистов, среди которых несколько десятков наемников из Индонезии, Малайзии, Сингапура, а также стран Ближнего Востока.

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