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"EADaily": Эр-Рияд откроет в Таджикистане филиал Мединского исламского университета

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eadaily-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429394-ru.html

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1 июня 2017, 11:35       Комментарии

В Таджикистане появится филиал Мединского исламского университета. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Республике Таджикистан Абдулазиз ибн Мухаммад аль-Бади в эксклюзивном интервью каналу "Аль-Арабия".
"По предварительной договоренности, достигнутой председателем Палаты представителей Верховного Совета Республики Таджикистан Шукурджоном Зухуровым с королем Сальманом в январе, в городе Душанбе начнет свою работу филиал Мединского исламского университета вместимостью 2600 студентов, — сказал посол. — Его целью будет обучение и воспитание студентов и священнослужителей. Также в Бадахшанской области создается исламский центр на 2000 тысяч человек, который будет направлен на распространение истинного ислама в этой области и соседних областях".
"Мы хорошо знаем о стратегическом положении Таджикистана в Центральной Азии и никогда не пойдем на сокращение своей финансовой и образовательной помощи этой стране", — отметил аль-Бади.
EADaily
31.05.17

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