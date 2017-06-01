В отделении детской онкологии девочка сыграла на скрипке для президента и первой леди

1 июня 2017, 11:32 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и первая леди Раиса Атамбаева сегодня посетили отделение детской онкологии и гематологии при Национальном центре онкологии (НЦО) в День защиты детей.

Президент и первая леди прошлись по палатам, поговорили с детьми. "Надо бороться и победить болезнь, а мы вам в этом поможем", - сказал Атамбаев.

Далее президент подарил подарки детям в честь Дня защиты детей.

Кроме этого, 11-летняя Аделя сыграла для главы государства и первой леди на скрипке.

Справка. Детское отделение было организовано в 1979 году на базе Киргизского НИИ онкологии радиологии на 25 коек. В настоящее время отделение развернуто на 35 коек, но фактически работает на 50 коек.

Штатная единица врачей увеличена с 3,5 до 8,5 ставок. На сегодня работают 7 врачей, в том числе 1 заведующая отделением и 9 медсестер.

За последнее три года отмечается рост онкологических заболеваний среди детей. Данная тенденция связана с улучшением выявляемости первичной диагностики и охвата населения.

Так, в 2014 году выявлено 148 заболеваний, а уже в 2016 году 217 новых случаев. В основном показатель заболеваемости колеблется от 12 до 14 случаев на 100 тыс детского населения. Ежегодно регистрируется до 200-220 новых случаев заболеваний. Среди госпитализированных пациентов значительную часть составляют дети с лейкозами (35%). На втором месте находятся лимфомы (12%), затем опухоли нервной системы (9%). За период с 2014 по 2016 годы было выявлено 553 ребенка с впервые установленным диагнозом рака. Всего было пролечено 1 тыс 352 ребенка за этот период.