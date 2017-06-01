К 2020 году производство продукции аквакультуры в странах ЕАЭС вырастет до 350 тыс. тонн

1 июня 2017, 11:08 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в последние годы наблюдается устойчивый рост производства рыбы в рыбоводческих хозяйствах. В целом в ЕАЭС в 2016 году произведено более 200 тыс. тонн, что почти на пятую часть больше, чем двумя годами ранее. Сегодняшнее положение дел и перспективы развития аквакультуры в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили участники круглого стола, прошедшего в Москве в рамках международного саммита Fish & SeaFood и выставки инновационных технологий для АПК VIV Russia 2017.

В мероприятии приняли участие представители Евразийской экономического комиссии (ЕЭК), научных учреждений, рыбоводных и рыбоперерабатывающих предприятий государств ЕАЭС и др.

Заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Айна Кусаинова отметила, что в ЕАЭС проводится согласованная агропромышленная политика, Комиссия разработала проект концепции развития аквакультуры в государствах-членах. Основными объектами прудового рыбоводства являются карп, толстолобики, белый амур. Индустриальное рыбоводство развивается за счет увеличения производства осетровых, лососевых, сиговых, сомов и др. Реализация Концепции развития аквакультуры в странах Союза и национальных планов по развитию этой сферы при использования потенциала межгосударственного взаимодействия позволит увеличить в 2020 году производство продукции аквакультуры до 350 тыс. тонн.

"Сейчас государства-члены обеспечивают около четверти процента мирового производства рыбы в рыбоводстве и пять процентов – в рыболовстве, – подчеркнула Айна Кусаинова. – Наибольшее развитие аквакультура получила в Армении, что позволяет закрывать 95 процентов спроса населения на рыбную продукцию. Россия, наоборот, почти 96 процентов спроса обеспечивает за счет продукции рыболовства и наряду с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном имеет значительный потенциал в развитии данной сферы".

Участники круглого стола особое внимание уделили вопросам развития технологий, ресурсному и кадровому обеспечению, научным разработкам, мерам государственного регулирования отрасли – тому, что позволит повысить ее эффективность в рамках ЕАЭС. В ходе дискуссии озвучены предложения о необходимости реализации инвестиционных проектов в области кормового обеспечения, производства рыбопосадочного материала, проведения совместных научных разработок с использованием инновационных технологий. Это должно обеспечить и снижение импортозависимости отрасли.

После завершения круглого стола участники мероприятия посетили подмосковный Бисеровский рыбокомбинат, где познакомились с успешным опытом реализации одного из инвестпроектов в области рыбоводства: особенностями выращивания прудовой рыбы и круглогодичных поставок в торговые сети.

Справка

Организатором круглого стола "Потенциал развития аквакультуры в Евразийском экономическом союзе" выступил Департамент агропромышленной политики ЕЭК при участии Евразийского аквакультурного альянса и выставочной компании "Асти Групп".

Пресс-служба ЕЭК