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К 2020 году производство продукции аквакультуры в странах ЕАЭС вырастет до 350 тыс. тонн

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/k-2020-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429392-ru.html

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1 июня 2017, 11:08       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в последние годы наблюдается устойчивый рост производства рыбы в рыбоводческих хозяйствах. В целом в ЕАЭС в 2016 году произведено более 200 тыс. тонн, что почти на пятую часть больше, чем двумя годами ранее. Сегодняшнее положение дел и перспективы развития аквакультуры в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили участники круглого стола, прошедшего в Москве в рамках международного саммита Fish & SeaFood и выставки инновационных технологий для АПК VIV Russia 2017.
В мероприятии приняли участие представители Евразийской экономического комиссии (ЕЭК), научных учреждений, рыбоводных и рыбоперерабатывающих предприятий государств ЕАЭС и др.
Заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Айна Кусаинова отметила, что в ЕАЭС проводится согласованная агропромышленная политика, Комиссия разработала проект концепции развития аквакультуры в государствах-членах. Основными объектами прудового рыбоводства являются карп, толстолобики, белый амур. Индустриальное рыбоводство развивается за счет увеличения производства осетровых, лососевых, сиговых, сомов и др. Реализация Концепции развития аквакультуры в странах Союза и национальных планов по развитию этой сферы при использования потенциала межгосударственного взаимодействия позволит увеличить в 2020 году производство продукции аквакультуры до 350 тыс. тонн.
"Сейчас государства-члены обеспечивают около четверти процента мирового производства рыбы в рыбоводстве и пять процентов – в рыболовстве, – подчеркнула Айна Кусаинова. – Наибольшее развитие аквакультура получила в Армении, что позволяет закрывать 95 процентов спроса населения на рыбную продукцию. Россия, наоборот, почти 96 процентов спроса обеспечивает за счет продукции рыболовства и наряду с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном имеет значительный потенциал в развитии данной сферы".
Участники круглого стола особое внимание уделили вопросам развития технологий, ресурсному и кадровому обеспечению, научным разработкам, мерам государственного регулирования отрасли – тому, что позволит повысить ее эффективность в рамках ЕАЭС. В ходе дискуссии озвучены предложения о необходимости реализации инвестиционных проектов в области кормового обеспечения, производства рыбопосадочного материала, проведения совместных научных разработок с использованием инновационных технологий. Это должно обеспечить и снижение импортозависимости отрасли.
После завершения круглого стола участники мероприятия посетили подмосковный Бисеровский рыбокомбинат, где познакомились с успешным опытом реализации одного из инвестпроектов в области рыбоводства: особенностями выращивания прудовой рыбы и круглогодичных поставок в торговые сети.
Справка
Организатором круглого стола "Потенциал развития аквакультуры в Евразийском экономическом союзе" выступил Департамент агропромышленной политики ЕЭК при участии Евразийского аквакультурного альянса и выставочной компании "Асти Групп".
Пресс-служба ЕЭК

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