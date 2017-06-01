Евразийская интеграция способствует развитию бизнеса в странах ЕАЭС

1 июня 2017, 11:09 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. О преимуществах для бизнеса в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) рассказал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на XIV Флагманской конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) "Россия в новых условиях: возможен ли устойчивый рост?", которая прошла в Москве.

"Важнейшим приоритетом евразийской интеграции является создание условий для развития бизнеса в странах ЕАЭС, активизации взаимодействия предпринимательских структур государств Союза", – отметил Тимур Жаксылыков.

Министр ЕЭК напомнил, что Договором о ЕАЭС предусмотрен ряд положений, цель которых – улучшение условий ведения бизнеса в Союзе. Государства-члены, принявшие обязательства не вводить новые дискриминационные меры к резидентам других стран Союза с даты вступления в силу Договора о ЕАЭС, обязаны обеспечивать стабильный доступ на рынок и не могут применять новые разрешительные требования и процедуры.

По словам министра ЕЭК, одним из приоритетных направлений интеграционного сотрудничества стран-участниц, которое позволит расширить возможности для активизации деятельности компаний и взаимодействия предпринимателей, является формирование единого рынка услуг.

На сегодняшний день сектора экономики, которые функционируют в формате единого рынка, в совокупности составляют около 50% объема производимых государствами-членами услуг. Доля секторов, которые присоединятся к единому рынку после окончания переходного периода, дополнительно увеличит единый рынок услуг Союза еще на 10%. В остальных сферах уже действует национальный режим, режимы наибольшего благоприятствования (РНБ) и неприменения ограничений, другие гарантии для предпринимателей.

Как рассказал министр ЕЭК, важной функцией Комиссии остается контроль за соблюдением государствами-членами достигнутых договоренностей в сфере инвестирования и защиты инвестиций. Согласно союзному праву, каждая страна-участница ЕАЭС обеспечивает на своей территории справедливый и равноправный режим в отношении инвестиций и инвесторов государств-членов – национальный режим или РНБ без изъятий. При этом инвестор может выбрать наиболее благоприятный из них.

Для иностранных инвесторов предусмотрен ряд гарантий, среди которых – право на возмещение ущерба на условиях национального режима или РНБ по выбору инвестора, невозможность экспроприации или национализации инвестиций инвесторов, право выбора инвестором передачи спора на рассмотрение суда государства-реципиента, международного коммерческого арбитража, арбитражного суда ad hoc или международного центра по урегулированию инвестиционных споров.

В Союзе с 26 декабря 2016 года действуют Правила регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности. Документ способствует свободной торговле услугами, учреждению и деятельности в сфере торговли услугами, а также их либерализации. Он охватывает все основные стадии регуляторного процесса, включая порядок установления обязательных требований к бизнесу, организацию разрешительной системы, а также государственного контроля и надзора.

В правилах нашли отражение наилучшая международная и национальные практики государств-членов. Они оптимизировали внутреннее регулирование в странах ЕАЭС, упразднили избыточные положения, закрепили такие принципы регулирования, как законность, транспарентность, соразмерность, определенность. Применение правил должно привести к устранению правовой неопределенности, снижению неоправданных барьеров для субъектов предпринимательства и повысить инвестиционную привлекательность стран Союза.

По словам Тимура Жаксылыкова, у предпринимателей есть возможность участвовать в принятии решений Комиссии и выражать свою позицию посредством процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Решения Комиссии проходят процедуру ОРВ, поскольку могут оказать влияние на ведение бизнеса в странах ЕАЭС. ЕЭК проводит мониторинг и готовит заключение, которое включает предложения по корректировке принятых решений Комиссии либо информацию о случаях несоблюдения процедуры ОРВ разработчиками в Комиссии. За 2016-2017 годы подготовлены 127 заключений об ОРВ, учтены 64,39% предложений, поступивших от бизнеса.

Как сообщил министр ЕЭК, Комиссия планирует внедрять количественные методы оценки проектов своих решений и проводить оценку фактического воздействия принятых решений на условия ведения предпринимательской деятельности.

Пресс-служба ЕЭК