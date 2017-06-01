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Депутат ЖК раскритиковала статью У.Бабакулова и призвала граждан не поддаваться на провокации

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429389-ru.html

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1 июня 2017, 11:28       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева, выступая в парламенте, раскритиковала статью Улугбека Бабакулова и призвала граждан не поддаваться на подобные провокации.
Депутат сообщила, что в интернете вышла статья под названием "Люди как звери, в кыргызском сегменте социальных сетей звучат призывы расправляться над "сартами", Улугбека Бабакулова.
"В Кыргызстане только воцарился мир. Еще не зажили раны после июньских событий и перед годовщиной этих событий и выходит такая провокационная статья. Я как уроженка города Ош могу сказать, что слово "Сарт" считается оскорбительным. Кого Бабакулов называет зверями, а кого "сартами?", - говорит А.Алтыбаева.
Она призвала народ Кыргызстана не поддаваться на провокационные статьи.
"Я считаю, что правоохранительные органы должны взять во внимание эту статью. Уважаемые кыргызстанцы, не поддавайтесь на такие провокационные статьи. В Кыргызстане только воцарился мир, и разрушить его можно одной такой статейкой. Я считаю, что правоохранительные органы должны обратить внимание на такие статьи и давать определенные оценки таким безответственным статьям, которые публикуются на различных сайтах", - заключила депутат.

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