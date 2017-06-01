Депутат ЖК раскритиковала статью У.Бабакулова и призвала граждан не поддаваться на провокации

1 июня 2017, 11:28 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева, выступая в парламенте, раскритиковала статью Улугбека Бабакулова и призвала граждан не поддаваться на подобные провокации.

Депутат сообщила, что в интернете вышла статья под названием "Люди как звери, в кыргызском сегменте социальных сетей звучат призывы расправляться над "сартами", Улугбека Бабакулова.

"В Кыргызстане только воцарился мир. Еще не зажили раны после июньских событий и перед годовщиной этих событий и выходит такая провокационная статья. Я как уроженка города Ош могу сказать, что слово "Сарт" считается оскорбительным. Кого Бабакулов называет зверями, а кого "сартами?", - говорит А.Алтыбаева.

Она призвала народ Кыргызстана не поддаваться на провокационные статьи.

"Я считаю, что правоохранительные органы должны взять во внимание эту статью. Уважаемые кыргызстанцы, не поддавайтесь на такие провокационные статьи. В Кыргызстане только воцарился мир, и разрушить его можно одной такой статейкой. Я считаю, что правоохранительные органы должны обратить внимание на такие статьи и давать определенные оценки таким безответственным статьям, которые публикуются на различных сайтах", - заключила депутат.