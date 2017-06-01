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Троих мужчин задержали при попытке сбыть крупную партию боеприпасов

Источник:
http://kabar.kg/news/troikh-mu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429388-ru.html

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1 июня 2017, 11:35       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Троих мужчин в Бишкеке задержали при попытке сбыть крупную партию боеприпасов, сообщили в пресс-службе ГКНБ.
По ее данным, задержанные пытались сбыть 2100 патронов калибра 7.62 мм. Также в ходе обыска места их проживания обнаружено 4 единицы огнестрельного оружия и 118 патронов.
В ГКНБ добавили, что они в начале мая 2017 года сбыли 700 патронов калибра 7,62 мм.
Возбуждено уголовное дело по "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК КР. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.

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