Троих мужчин задержали при попытке сбыть крупную партию боеприпасов

1 июня 2017, 11:35 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Троих мужчин в Бишкеке задержали при попытке сбыть крупную партию боеприпасов, сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По ее данным, задержанные пытались сбыть 2100 патронов калибра 7.62 мм. Также в ходе обыска места их проживания обнаружено 4 единицы огнестрельного оружия и 118 патронов.

В ГКНБ добавили, что они в начале мая 2017 года сбыли 700 патронов калибра 7,62 мм.

Возбуждено уголовное дело по "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК КР. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.