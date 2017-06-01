Правительство до сих пор не выделило ни одного тыйына для строительства 344 соцобъектов

1 июня 2017, 11:01 Комментарии

Правительство до сих пор не выделило ни одного тыйына для строительства 344 социальных объектов, внесенных в список капитального строительства на этот год. Об этом 1 июня сообщил депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс").

По его словам, строительство в прошлом году завершилось в ноябре.

"Те, кто работал на объектах, разъехались в поисках работы за границу. Завтра начнете финансировать строительство, подрядчики не смогут работников найти. К осени начнете выдавать, здания останутся под дождем, снегом, о каком качестве можно говорить? Не строите школы, хотя 1 сентября они должны быть введены в эксплуатацию", - отметил парламентарий.