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Правительство до сих пор не выделило ни одного тыйына для строительства 344 соцобъектов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429387-ru.html

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1 июня 2017, 11:01       Комментарии

Правительство до сих пор не выделило ни одного тыйына для строительства 344 социальных объектов, внесенных в список капитального строительства на этот год. Об этом 1 июня сообщил депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс").
По его словам, строительство в прошлом году завершилось в ноябре.
"Те, кто работал на объектах, разъехались в поисках работы за границу. Завтра начнете финансировать строительство, подрядчики не смогут работников найти. К осени начнете выдавать, здания останутся под дождем, снегом, о каком качестве можно говорить? Не строите школы, хотя 1 сентября они должны быть введены в эксплуатацию", - отметил парламентарий.

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