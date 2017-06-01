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В столичном Дубовом парке проходит праздник для детейВ столичном Дубовом парке проходит праздник для детейБолее 2,7 млн детей по всему миру живут в интернатахБолее 2,7 млн детей по всему миру живут в интернатах

Фильмы молодых режиссеров из Кыргызстана покажут на фестивалях в Корее

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429386-ru.html

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1 июня 2017, 10:48       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Короткометражные ленты двух молодых режиссеров из Кыргызстана покажут на международных кинофестивалях в Республике Корея, сообщила продюсер Ника Жолдошева.
Фильм "Бакыт" Мээрим Догдурбековой презентуют на 12-м Международном детско-юношеском кинофестивале BIKY в Пусане. В короткометражке рассказывается история маленького Бакыта, сына сельского берейтора, который очень любит своего коня. Отец готовит Бакыта к скачкам, но накануне соревнований жеребца похищают.
Картина Айжамал Болотовой "Лунная соната" включена в программу 13-го Международного музыкального кинофестиваля (Jecheon International Music & Film Festival) в Чечхоне. Она повествует об ученице музыкальной школы, которая вопреки различным трудностям должна сыграть "Лунную сонату".
По словам Жолдошевой, BIKY и Jecheon International Music & Film Festival - одни из крупнейших кинофестивалей в Азии, известные своей увлекательной программой.

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