Фильмы молодых режиссеров из Кыргызстана покажут на фестивалях в Корее

1 июня 2017, 10:48 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Короткометражные ленты двух молодых режиссеров из Кыргызстана покажут на международных кинофестивалях в Республике Корея, сообщила продюсер Ника Жолдошева.

Фильм "Бакыт" Мээрим Догдурбековой презентуют на 12-м Международном детско-юношеском кинофестивале BIKY в Пусане. В короткометражке рассказывается история маленького Бакыта, сына сельского берейтора, который очень любит своего коня. Отец готовит Бакыта к скачкам, но накануне соревнований жеребца похищают.

Картина Айжамал Болотовой "Лунная соната" включена в программу 13-го Международного музыкального кинофестиваля (Jecheon International Music & Film Festival) в Чечхоне. Она повествует об ученице музыкальной школы, которая вопреки различным трудностям должна сыграть "Лунную сонату".

По словам Жолдошевой, BIKY и Jecheon International Music & Film Festival - одни из крупнейших кинофестивалей в Азии, известные своей увлекательной программой.