10.59: как не набить морды водителям

Сегодня поездка по городу - не очень приятное занятие. Всюду заторы и перекрытие дорог по случают празднования Международного дня защиты детей. Поздравляем юных кыргызстанцев!

Пользователи соцсетей обсуждают видео, запечатлевшее, как два водителя устроили драку на проезжей части улицы Анкара. Типичная картина: один на Lexus LX 570 выехал на встречную полосу, а другой на легковушке Toyota не стал его пропускать. Согласно ПДД, последний все сделал правильно. Но мужчина на внедорожнике, видимо, решил иначе...

© видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуВодители не поделили дорогу и подрались в Бишкеке — кадры очевидца Милиция отреагировала после того, как соцсети подняли шум. В итоге оба водителя оштрафованы на 1 500 сомов каждый за нарушение общественного порядка.

Представьте, что вы оказались в такой же ситуации... По-моему, за рулем внедорожника надо вообще быть очень скромным водителем. Я бы, например, просто постеснялся выезжать на "встречку". А если вы вдруг оказались в роли водителя Toyota, закройте окна и вызывайте... моего коллегу. Он сам это посоветовал - приедет и разберется.

Очевидцы, кстати, молодцы. Они не только фиксировали происходящее на камеру телефона, но и разнимали дерущихся. Правда, почему-то не стали отправлять запись в патрульную милицию, а просто обнародовали в соцсетях.

Тем временем в соцсетях многие требуют "безопасного города". Это правильное дело, если требования через необычный флешмоб будут услышаны.

Снова о дорожной теме. Депутаты парламента придумали гениальную идею о том, что водителям нужно самим возить алкотестеры с собой. Денег у государства на обеспечение этими устройствами нет. Может, все-таки с собой лучше инспектора возить?

© Sputnik / Эмиль Садыров Бишкекчанин собрал электровелосипед и хочет на нем доехать до Астаны Надеемся, что у следующего нашего героя путь обойдется без "дорожных войн". Он собрал из хлама электрический велосипед и планирует на нем доехать до Астаны. Для чего - узнаете в материале.

А следующая тема больно бьет по душе и карману. На авторынке дешевых машин все меньше. Об этом можно долго рассуждать, но лучше один раз прочитать.

И вот фотолента про блондинок. Это чтобы вы посмотрели и бильд-редактор не возмущался, почему в рубрике нет яркого фото.

На этом все. До скорого.

Стоп, куда я пошел. Про погоду забыл вам рассказать. Итак, в Бишкеке осадков не будет, температура воздуха прогреется до 26 градусов. А в горных районах страны дожди ожидаются.

Теперь о ценах на горюче-смазочные материалы. Бензин марки АИ-92 можно залить в бак за 39,50 сомов, дизельное топливо обойдется 37 сомов 50 тыйын, а цена автомобильный газ остается стабильной - 22 сома.

Курс валют. В обменных пунктах доллар покупают за 68,01 сомов, а продают за 68,27 сомов.

И напоследок. Все-таки старайтесь на дорогах обходится без биты, монтировок, ножей или огнестрельного оружия. Пусть будет мир на дорогах.

С уважением Азамат Аралбаев.

