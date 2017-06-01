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10.59: как не набить морды водителям

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429385-ru.html

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Водители не поделили дорогу и подрались в Бишкеке — кадры очевидца

В Бишкеке водители, не поделившие дорогу, устроили драку, — читатель

1 июня 2017, 10:59       Комментарии

Сегодня поездка по городу - не очень приятное занятие. Всюду заторы и перекрытие дорог по случают празднования Международного дня защиты детей. Поздравляем юных кыргызстанцев!
Пользователи соцсетей обсуждают видео, запечатлевшее, как два водителя устроили драку на проезжей части улицы Анкара. Типичная картина: один на Lexus LX 570 выехал на встречную полосу, а другой на легковушке Toyota не стал его пропускать. Согласно ПДД, последний все сделал правильно. Но мужчина на внедорожнике, видимо, решил иначе...
$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033620229'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033620229'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуВодители не поделили дорогу и подрались в Бишкеке — кадры очевидца Милиция отреагировала после того, как соцсети подняли шум. В итоге оба водителя оштрафованы на 1 500 сомов каждый за нарушение общественного порядка.
Представьте, что вы оказались в такой же ситуации... По-моему, за рулем внедорожника надо вообще быть очень скромным водителем. Я бы, например, просто постеснялся выезжать на "встречку". А если вы вдруг оказались в роли водителя Toyota, закройте окна и вызывайте... моего коллегу. Он сам это посоветовал - приедет и разберется.
Очевидцы, кстати, молодцы. Они не только фиксировали происходящее на камеру телефона, но и разнимали дерущихся. Правда, почему-то не стали отправлять запись в патрульную милицию, а просто обнародовали в соцсетях.
Тем временем в соцсетях многие требуют "безопасного города". Это правильное дело, если требования через необычный флешмоб будут услышаны.
Снова о дорожной теме. Депутаты парламента придумали гениальную идею о том, что водителям нужно самим возить алкотестеры с собой. Денег у государства на обеспечение этими устройствами нет. Может, все-таки с собой лучше инспектора возить?
$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033627289'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033627289'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров Бишкекчанин собрал электровелосипед и хочет на нем доехать до Астаны Надеемся, что у следующего нашего героя путь обойдется без "дорожных войн". Он собрал из хлама электрический велосипед и планирует на нем доехать до Астаны. Для чего - узнаете в материале.
А следующая тема больно бьет по душе и карману. На авторынке дешевых машин все меньше. Об этом можно долго рассуждать, но лучше один раз прочитать.
И вот фотолента про блондинок. Это чтобы вы посмотрели и бильд-редактор не возмущался, почему в рубрике нет яркого фото.
На этом все. До скорого.
Стоп, куда я пошел. Про погоду забыл вам рассказать. Итак, в Бишкеке осадков не будет, температура воздуха прогреется до 26 градусов. А в горных районах страны дожди ожидаются.
Теперь о ценах на горюче-смазочные материалы. Бензин марки АИ-92 можно залить в бак за 39,50 сомов, дизельное топливо обойдется 37 сомов 50 тыйын, а цена автомобильный газ остается стабильной - 22 сома.
Курс валют. В обменных пунктах доллар покупают за 68,01 сомов, а продают за 68,27 сомов.
И напоследок. Все-таки старайтесь на дорогах обходится без биты, монтировок, ножей или огнестрельного оружия. Пусть будет мир на дорогах.
С уважением Азамат Аралбаев.
В стране 10:59.

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