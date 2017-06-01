Мэрия подарила бишкекчанам "Солнечных рыбок"

1 июня 2017, 10:53 Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Советская и Токтогула 31 мая прошло торжественное открытие фонтана "Солнечные рыбки".

Мероприятие открывали глава Свердловского района Бишкека Самарбек Болотбеков и депутаты Бишкекского горкенеша. На торжественной церемонии присутствовали жители города.

По словам Болотбекова, для реализации этого проекта потребовалось около 3,5 млн сомов из бюджета мэрии.

"Мы надеемся, что это место станет излюбленной зоной отдыха горожан и гостей столицы. Планируем проводить здесь различные мероприятия. Бишкекчан и гостей столицы призываю бережно относиться к этому комплексу и, пользуясь случаем, поздравляю кыргызстанцев с Международным днем защиты детей", – отметил аким района.

Напомним, что фонтан "Солнечные рыбки" установлен в 1982 году. А в этом году мэрия Бишкека отреставрировала фонтан из городского бюджета.

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