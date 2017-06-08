«Газпром» выделил 150 тыс. сомов на строительство детской площадки для юных пациентов НЦОМиД

1 июня 2017, 10:56 Комментарии

Сегодня, 1 июня, в Национальном центре охраны материнства и детства отмечают День защиты детей. Поздравить самых маленьких пациентов центра приехали представители компании "Газпром Кыргызстан".

"Это значимый праздник, потому что дети — это смыл жизни любого общества и государства. В этот праздник к нам пришли спонсоры, чтобы поздравить наших детей. Особо хотел бы поблагодарить "Газпром Кыргызстан" за их поддержку. Компания постоянно поддерживает нас. Сегодня она выделила 150 тыс. сомов на строительство детской площадки для наших детей. «Газпром» активно участвует в реализации социальных проектов в Кыргызстане, в том числе в сфере защиты здоровья детей",— сказал директор Национального центра охраны материнства и детства Камчибек Узакбаев.

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