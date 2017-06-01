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В Оше сотрудник патрульной милиции сбил девочку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429381-ru.html

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1 июня 2017, 11:00       Комментарии

В селе Кызыл Кыштак Кара-Сууйского района сотрудник патрульной милиции сбил девочку. Об этом K-News сообщили в УВД Оша.
Как уточняется, ДТП произошло 31 мая примерно в 20:00.
"ДТП произошло в селе Кызыл Кыштак. Девочка 2005 года рождения выбежала на дорогу, а сотрудник милиции не успел среагировать и вовремя затормозить. В результате девочка получила перелом ноги. Состояние ее расценивается как стабильное. Машина помещена на штрафную стоянку, в отношении водителя ведется служебное расследование", — рассказали в ведомстве.

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