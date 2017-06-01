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Бабанов: В Джалал-Абадской области построен школьный спортзал, который не эксплуатируется с 2015 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429380-ru.html

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1 июня 2017, 11:06       Комментарии

В Таш-Кумыре Джалал-Абадской области в школе построен спортзал, который не эксплуатируется. Об этом на заседании парламента заявил лидер фракции "Республика — Ата Журт" Омурбек Бабанов.
По его парламентария, к нему обратился депутат местного кенеша, который рассказал, что в одной из школ нет спортзала.
"Я обратился в правительство, где мне сказали, что спортзал построен еще в 2015 году. На строительство выделено 8 млн сомов. Спортзал сдан в эксплуатацию. Однако он не работает. Куда ушли выделенные средства? В чей карман? Генпрокуратура должна возбудить уголовное дело по данному факту", — возмутился он.
Бабанов добавил, что таких ситуаций по всей республике немало, и напомнил, что на капвложения выделяется более 5 млн сомов в год.
"Качество построенных на эти деньги объектов оставляет желать лучшего. Правительство должно проверить, куда уходят средства", — подытожил Бабанов.

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