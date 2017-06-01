Депутат: У правительства нет единой позиции по проекту "Безопасный город"

1 июня 2017, 11:08 Комментарии

Депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова попросила разъяснить позицию правительства по проекту "Безопасный город". Об этом она заявила на заседании парламента.

По словам Саляновой, по этому вопросу у правительства КР нет единой позиции.

"Начало реализации проекта было запланировано на 2012 год. Его планировали завершить в мае 2013 года. Сначала правительство говорило, что ждет решений судов, но сейчас заявляет о "Таза кооме". Согласно плану, "Безопасный город" уже мог работать 4 года. За это время погибли 5 тыс. человек, 50 тыс. — пострадали. Правительство должно высказать свою конкретную позицию по вопросу", — отметила депутат.