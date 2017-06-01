10 фактов о жизни детей в Кыргызстане

1 июня 2017, 10:46 Комментарии

Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечается Международный день детей (International Children’s Day). В Кыргызстане, 36,5% населения которого составляют дети, этот праздник именуют Международным днем защиты детей.

В этот день принято поздравлять юных соотечественников со знаменательным событием и дарить исключительно позитивные эмоции.

Редакция K-News, в свою очередь, решила 1 июня обратить внимание взрослых на проблемы, с которыми сталкиваются юные кыргызстанцы.

Представляем вашему вниманию 10 печальных фактов о жизни детей в Кыргызстане.

1. В Кыргызстане серьезной проблемой является детская бедность. Около 900 тыс. детей в Кыргызстане живут в бедности и продолжают сталкиваться с социальной незащищенностью, отсутствием доступа к качественным услугам, остаются уязвимыми перед возможными стихийными бедствиями.

2. В Кыргызстане смертность детей сократилась. Все больше детей от матерей, живущих с ВИЧ, рождаются свободными от вируса иммунодефицита человека: скорость передачи вируса от матери к ребенку снизилась с 13,3 процентов в 2011 году до 2,9 процентов в 2013 году.

3. Большинство детей, поступающих в школу, не обладают необходимыми для своего возраста навыками и базовыми знаниями. Из-за этого они не способны справиться с системной организацией школы. Дома у многих детей попросту нет книг.

4. Многие дети не посещают школу. Порог школы в первом классе переступают 98% детей, достигших школьного возраста, но часть юных кыргызстанцев покидает школу еще до завершения 9 классов. В большинстве случаев это дети трудовых мигрантов, оставшиеся без присмотра, а также дети религиозных родителей.

5. Многие дети живут не со своими семьями. Многие дети отделены от своих семей и поэтому лишены заботы своих родителей или близких родственников.

6. Более 8 тыс. детей живут в резиденциональных учреждениях. Хотя большинство из них имеют одного или двух родителей.

7. Количество тюремных приговоров, вынесенных несовершеннолетним, уменьшилось на 84%.

8. Многие дети в Кыргызстане живут в неблагополучных семьях. Эксплуатация, жестокое обращение и насилие над детьми широко распространены в обществе в результате увеличения числа неблагополучных семей и злоупотребления родителей алкоголем.

9. Ежегодно в Кыргызстане мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в 2015 году родилось 78,8 тыс. девочек и 84,6 тыс. мальчиков – разница составила 5,8 тыс. человек.

10. Насилие над детьми в той или иной форме совершается в Кыргызстане в каждой третьей семье. 72% детей рассказали, что подвергались одной из форм насилия. 50% заявили, что сталкивались с устными оскорблениям со стороны других членов семьи, 39% подвергались психическому насилию, 37% — физическому, а 1,6% — сексуальному насилию.

По данным UNICEF и Нацстаткома КР.