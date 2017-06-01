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Депутат: Злоумышленники пытаются завладеть имуществом ветеранов ВОВ

Источник:
http://knews.kg/2017/06/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429377-ru.html

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1 июня 2017, 11:14       Комментарии

Некоторые «прикидываются» ветеранами ВОВ и пытаются завладеть имуществом престарелых кыргызстанцев. Об этом на заседании парламента заявил депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев.
По его словам, необходимо провести инвентаризацию имущества ветеранов, чтобы вычислить злоумышленников.
"Отдельные недобросовестные граждане из рядов ветеранов МВД, Минобороны и других госорганов предпринимают попытки завладеть имуществом ветеранов ВОВ, которое они получили от государства. При необходимости нужно поставить вопрос о возврате имущества государству", — сказал Кожобек Рыспаев.

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