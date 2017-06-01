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В Кара-Суйском районе сотрудник патрульной милиции сбил ребенка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360801_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429376-ru.html

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1 июня 2017, 10:41       Комментарии

В селе Кызыл Кыштак Кара-Суйского района Ошской области сотрудник патрульной милиции сбил 12-летнего ребенка. Об этом сегодня, 1 июня, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.
Как уточняется, милиционер ехал на служебной машине. 
В УВД Ошской области подтвердили данную информацию. По их данным, ДТП произошло накануне примерно в 20.00.
"ДТП произошло в селе Кызыл Кыштак. Девочка 2005 года рождения выбежала на дорогу, а сотрудник милиции не успел среагировать и вовремя затормозить. В результате девочка получила перелом ноги. Ее состояние расценивается как стабильное", - пояснили в УВД.

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