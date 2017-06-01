В Кара-Суйском районе сотрудник патрульной милиции сбил ребенка

1 июня 2017, 10:41 Комментарии

В селе Кызыл Кыштак Кара-Суйского района Ошской области сотрудник патрульной милиции сбил 12-летнего ребенка. Об этом сегодня, 1 июня, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, милиционер ехал на служебной машине.

В УВД Ошской области подтвердили данную информацию. По их данным, ДТП произошло накануне примерно в 20.00.

"ДТП произошло в селе Кызыл Кыштак. Девочка 2005 года рождения выбежала на дорогу, а сотрудник милиции не успел среагировать и вовремя затормозить. В результате девочка получила перелом ноги. Ее состояние расценивается как стабильное", - пояснили в УВД.