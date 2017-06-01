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Более 2,7 млн детей по всему миру живут в интернатах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360802_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429375-ru.html

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1 июня 2017, 10:47       Комментарии

Более 2,7 млн детей в мире живут в детских домах, интернатах и аналогичных учреждениях. Об этом, как пишет DW, сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в четверг, 1 июня. То есть из 100 тысяч детей в приютах находятся 120. В Центральной и Восточной Европе этот показатель в пять раз выше среднего - из 100 тысяч детей в интернатах и детских домах живут более 600 человек.
В приютах дети, которые и так уязвимы из-за разделения с семьей, сталкиваются с повышенным риском насилия, изнасилования и разрушительного влияния на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие, заявил директор по защите детей ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс.
ЮНИСЕФ проанализировал ситуацию в 140 государствах. В организации вместе с тем заявили, что во многих странах нет точной информации и они не дают данных, например, о том, сколько детей живут в частных учреждениях. ЮНИСЕФ обратилась к правительствам с просьбой предоставить подобные сведения.

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