Кредит KICB "Пять зарплат": живи на пятерку!

1 июня 2017, 11:05 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Участники зарплатного проекта KICB могут увеличить счет на своей банковской карте VISA KICB в несколько раз, воспользовавшись кредитом "Пять зарплат". Это удобный, быстрый и выгодный способ для воплощения планов.

"Зарплатные займы" весьма широко распространены в Европе и на Западе. В Кыргызстане этот вид кредитования также становится востребованным. Специалисты KICB разработали данную программу заимствования специально для предоставления заемщикам возможности быстро и без лишней волокиты решать неожиданно возникшие финансовые проблемы.

- Кредит "Пять зарплат" имеет ряд преимуществ, - говорят специалисты KICB. – Сумма кредита может доходить до пяти заработных плат заемщика. Кредит выдается в течение 3-х дней, залоговое обеспечение не требуется. Займ можно взять на срок до двух лет. При этом процентная ставка снижена с 28 до 24 процентов!

Благодаря тому, что у банка уже имеется необходимая информация о заемщике, рассмотрение заявки занимает считанные дни. Преимущества "зарплатного кредита" успели оценить многие клиенты, поскольку такой вид займа является одним из самых выгодных. А для банка зарплатные клиенты – идеальные заемщики.

Более подробную информацию о кредите "Пять зарплат", а также по другим продуктам KICB вы можете получить у операторов круглосуточного колл-центра но номеру 0312 62 01 01 либо на сайте kicb.net.