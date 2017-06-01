Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бабанов: В Джалал-Абадской области построен школьный спортзал, который не эксплуатируется с 2015 годаБабанов: В Джалал-Абадской области построен школьный спортзал, который не эксплуатируется с 2015 годаПравительство до сих пор не выделило ни одного тыйына для строительства 344 соцобъектовПравительство до сих пор не выделило ни одного тыйына для строительства 344 соцобъектов

Кредит KICB "Пять зарплат": живи на пятерку!

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kredit-ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429374-ru.html

Похожие новости

Парламент одобрил поправки, по которым учреждения, предоставляющие соцуслуги, будут проходить аккредитацию

"Айыл банк" списал кредит заемщикам, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области

Всемирный банк намерен повысить КР грант-кредит на проект Digital CASA до 50 млн долларов

Фермеры-садоводы в КР могут получить льготный кредит — условия

Эра разумной траты кредитных средств. Городская свалка цветет и не пахнет

1 июня 2017, 11:05       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Участники зарплатного проекта KICB могут увеличить счет на своей банковской карте VISA KICB в несколько раз, воспользовавшись кредитом "Пять зарплат". Это удобный, быстрый и выгодный способ для воплощения планов.
"Зарплатные займы" весьма широко распространены в Европе и на Западе. В Кыргызстане этот вид кредитования также становится востребованным. Специалисты KICB разработали данную программу заимствования специально для предоставления заемщикам возможности быстро и без лишней волокиты решать неожиданно возникшие финансовые проблемы.
- Кредит "Пять зарплат" имеет ряд преимуществ, - говорят специалисты KICB. – Сумма кредита может доходить до пяти заработных плат заемщика. Кредит выдается в течение 3-х дней, залоговое обеспечение не требуется. Займ можно взять на срок до двух лет. При этом процентная ставка снижена с 28 до 24 процентов!
Благодаря тому, что у банка уже имеется необходимая информация о заемщике, рассмотрение заявки занимает считанные дни. Преимущества "зарплатного кредита" успели оценить многие клиенты, поскольку такой вид займа является одним из самых выгодных. А для банка зарплатные клиенты – идеальные заемщики.
Более подробную информацию о кредите "Пять зарплат", а также по другим продуктам KICB вы можете получить у операторов круглосуточного колл-центра но номеру 0312 62 01 01 либо на сайте kicb.net.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум