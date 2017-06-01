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В Кара-Суйском районе сотрудник патрульной милиции сбил ребенкаВ Кара-Суйском районе сотрудник патрульной милиции сбил ребенкаПрезидент поздравил юных кыргызстанцев с Международным днем защиты детейПрезидент поздравил юных кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Депутат: Мы говорим, что дети – наше будущее, но все это время мы их обманываем

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429372-ru.html

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1 июня 2017, 10:39       Комментарии

Мы говорим, что дети - наше будущее, но все это время мы их обманываем, заявил депутат Жогорку Кенеша Максат Сабиров ("Республика - Ата-Журт") 1 июня на заседании парламента.
По его словам, правительство говорит, что многое делает для детей.
"Но делается это неправильно. Например, в селе Маман Ак-Суйского района 11 лет строили школу. Наконец построили, а в эксплуатацию ввести не могут до сих пор, так как не построили котельную", - сказал депутат.
Также он напомнил, что на днях молодежь собрала 9 тонн мусора на Иссык-Куле по собственной инициативе.
"Если мы не примем меры, ничего не останется для наших потомков. Все это время мы обманывали детей. Они поступают в вузы, которые делают на этом бизнес, выдают пачками дипломы, но образования не дают", - отметил М.Сабиров.

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