Депутат: Мы говорим, что дети – наше будущее, но все это время мы их обманываем

1 июня 2017, 10:39 Комментарии

Мы говорим, что дети - наше будущее, но все это время мы их обманываем, заявил депутат Жогорку Кенеша Максат Сабиров ("Республика - Ата-Журт") 1 июня на заседании парламента.

По его словам, правительство говорит, что многое делает для детей.

"Но делается это неправильно. Например, в селе Маман Ак-Суйского района 11 лет строили школу. Наконец построили, а в эксплуатацию ввести не могут до сих пор, так как не построили котельную", - сказал депутат.

Также он напомнил, что на днях молодежь собрала 9 тонн мусора на Иссык-Куле по собственной инициативе.

"Если мы не примем меры, ничего не останется для наших потомков. Все это время мы обманывали детей. Они поступают в вузы, которые делают на этом бизнес, выдают пачками дипломы, но образования не дают", - отметил М.Сабиров.