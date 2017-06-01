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Депутат предлагает отдать центр "Алтын Балалык" детям с ограниченными возможностями здоровья

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429371-ru.html

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1 июня 2017, 10:45       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко ("Ата Мекен") предлагает преобразовать Детский медико-социальный центр "Алтын Балалык" для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сказала она 1 июня на заседании парламента, в настоящее время центр, расположенный на Иссык-Куле и находящийся в ведении Министерства здравоохранения, простаивает.
"Этот вопрос я уже поднимала 2 года назад. Дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы отдохнуть там летом, получить лечение. В Минздраве ответили, что ищут инвесторов. Прошу предоставить информацию о том, каких инвесторов нашли, какую работу проводят", - обратилась она к представителю правительства в ЖК.

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