Депутат предлагает отдать центр "Алтын Балалык" детям с ограниченными возможностями здоровья

1 июня 2017, 10:45 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко ("Ата Мекен") предлагает преобразовать Детский медико-социальный центр "Алтын Балалык" для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сказала она 1 июня на заседании парламента, в настоящее время центр, расположенный на Иссык-Куле и находящийся в ведении Министерства здравоохранения, простаивает.

"Этот вопрос я уже поднимала 2 года назад. Дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы отдохнуть там летом, получить лечение. В Минздраве ответили, что ищут инвесторов. Прошу предоставить информацию о том, каких инвесторов нашли, какую работу проводят", - обратилась она к представителю правительства в ЖК.