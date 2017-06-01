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В Нидерландах из-за недостатка заключенных закроют 5 тюрем

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360792_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429370-ru.html

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Gundogar: Туркменистан и Иран обменялись заключенными

1 июня 2017, 10:11       Комментарии

В Нидерландах власти намерены закрыть 5 исправительных учреждений в связи с недостатком заключенных. Это может произойти уже до конца наступившего лета, пишет Росбалт со ссылкой на De Telegraaf.
Местные социалисты в связи с этим заявили, что к снижению количества осужденных преступников привела слабая работа правоохранительных органов.
Отмечается, что это не первая волна сокращений - в 2013 году было ликвидировано 19 тюрем. Известно, что ранее свободные места в таких учреждениях занимали, в том числе, преступники из Норвегии, причем эта страна была обязана выплатить Нидерландам за аренду 25 млн евро.

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