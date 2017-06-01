Премьер-министр с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

1 июня 2017, 10:14 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны - 1-2 июня с двухдневной рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Сегодня, 1 июня, глава кабмина осмотрит ход строительства автодороги Балыкчы - Корумду, посетит пансионат "Асыл", на территории которого будет построен оздоровительный комплекс для учителей.

Жээнбеков также примет участие в церемонии открытия средней школы в селе Орнок Иссык-Кульского района и фитосанитарной лаборатории по карантину растений в Тюпском селе одноименного района.

2 июня премьер-министр посетит г. Каракол, где проинспектирует состояние внутренних дорог и ознакомится с деятельностью молокоперерабатывающего предприятия "Ак-Булак". Глава правительства ознакомится с ходом берегоукрепительных работ в поселке Пристань-Пржевальск и строительством водоочистительных сооружений, а также с берегоукрепительными работами в селе Теплоключенка Ак-Суйского района.