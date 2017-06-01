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Илон Маск покинет Белый дом, если США выйдут из соглашения по климату

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360793_il...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429368-ru.html

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Подписан закон о ратификации соглашений по проекту реабилитации системы водоснабжения и канализации в Кара-Суу

1 июня 2017, 10:29       Комментарии

Глава Space X и Tesla Motors Илон Маск в среду заявил, что оставит свои должности в Белом доме, если США выйдут из парижского соглашения о климате, передает Интерфакс.
"Не знаю, что будет с Парижским соглашением, но я сделал все возможное, чтобы напрямую и через других лиц в советах и Белом Доме убедить президента остаться в нем", - написал он. В комментариях в ответ на вопрос о своих действиях в случае выхода США из соглашения, Маск заявил: "В этой ситуации у меня не будет другого пути, кроме как покинуть советы".
Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain
- Elon Musk (@elonmusk) 31 мая 2017 г.
Маск состоит в нескольких советах при президенте США, в частности, входит в группу из 16 предпринимателей, которых Трамп собрал для консультаций по вопросам экономического роста.
Ранее издание Axios сообщило о том, что Трамп решил вывести США из международного климатического соглашения, заключенного в 2016 году в Париже.

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