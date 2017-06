Илон Маск покинет Белый дом, если США выйдут из соглашения по климату

1 июня 2017, 10:29 Комментарии

Глава Space X и Tesla Motors Илон Маск в среду заявил, что оставит свои должности в Белом доме, если США выйдут из парижского соглашения о климате, передает Интерфакс.

"Не знаю, что будет с Парижским соглашением, но я сделал все возможное, чтобы напрямую и через других лиц в советах и Белом Доме убедить президента остаться в нем", - написал он. В комментариях в ответ на вопрос о своих действиях в случае выхода США из соглашения, Маск заявил: "В этой ситуации у меня не будет другого пути, кроме как покинуть советы".

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain

- Elon Musk (@elonmusk) 31 мая 2017 г.

Маск состоит в нескольких советах при президенте США, в частности, входит в группу из 16 предпринимателей, которых Трамп собрал для консультаций по вопросам экономического роста.

Ранее издание Axios сообщило о том, что Трамп решил вывести США из международного климатического соглашения, заключенного в 2016 году в Париже.