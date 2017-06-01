Проект "Таза коом " даст возможность привлечения инвестиций в ИКТ сферу- глава АПИ

1 июня 2017, 10:10 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Проект "Таза коом" даст возможность привлечения инвестиций в ИКТ сферу. Об этом в ходе международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" сообщил глава Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономике КР Алтынбек Орозбеков.

Он отметил, что в ходе конференции участники пришли к выводу, что в Кыргызстане существуют все базовые условия для развития ИКТ.

"То есть либеральные законы, соответствующая природа. Второй момент важен для развития этой отрасли. Также многие жалуются на климатические условия. Но на самом деле в КР есть все 4 времени года и это даст возможность работать в комфортных условиях",- сказал он.