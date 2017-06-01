Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

1 июня 2017, 10:27 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны — 1-2 июня с двухдневной рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область, сообщили в аппарате правительства.

В первый день поездки Глава Правительства в Иссык-Кульском районе осмотрит ход строительства автодороги Балыкчы-Корумду, посетит пансионат "Асыл", на территории которого будет построен оздоровительный комплекс для учителей.

Сооронбай Жээнбеков также примет участие в церемонии открытия средней школы в селе Орнок Иссык-Кульского района и фитосанитарной лаборатории по карантину растений в Тюпском селе одноименного района.

2 июня Глава Правительства посетит город Каракол, где проинспектирует состояние внутренних дорог и ознакомится с деятельностью молокоперерабатывающего предприятия "Ак-Булак". Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомится с ходом берегоукрепительных работ в поселке Пристань-Пржевальск и строительством водоочистительных сооружений, а также с берегоукрепительными работами в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района.