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В некоторых районах Бишкека с 1 по 6 июня не будет газа

Источник:
http://kabar.kg/news/v-nekotor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429362-ru.html

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На шесть дней отключили газ в центре Бишкека — список улиц

1 июня 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В связи с проведением работ по устранению утечки газа будет прекращена подача природного газа в г. Бишкеке с 1 по 6 июня в следующих районах:
- пр. Чуй, ул. Ибраимова, ул. Московская, ул. К.Акиева;
- пр. Ж.Жолу, ул. Суюмбаева, ул. Фрунзе, река Аламедин, ул. Путепроводная, ул. Ибраимова;
- ул. Фрунзе, ул. Ибраимова, пр. Чуй, ул. Шопокова;
- ул. Л.Толстого, ул. Элебаева, ул. Кулатова, ул. Б.Баатыра;
- баня "Жыргал".
Как сообщили в ОсОО "Газпром Кыргызстан", работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования.

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