В некоторых районах Бишкека с 1 по 6 июня не будет газа

1 июня 2017, 10:31 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. В связи с проведением работ по устранению утечки газа будет прекращена подача природного газа в г. Бишкеке с 1 по 6 июня в следующих районах:

- пр. Чуй, ул. Ибраимова, ул. Московская, ул. К.Акиева;

- пр. Ж.Жолу, ул. Суюмбаева, ул. Фрунзе, река Аламедин, ул. Путепроводная, ул. Ибраимова;

- ул. Фрунзе, ул. Ибраимова, пр. Чуй, ул. Шопокова;

- ул. Л.Толстого, ул. Элебаева, ул. Кулатова, ул. Б.Баатыра;

- баня "Жыргал".

Как сообщили в ОсОО "Газпром Кыргызстан", работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования.