Депутат требует от правительства озвучить конкретную информацию о реализации "Безопасного города"

1 июня 2017, 9:59 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") требует от правительства озвучить конкретную информацию о реализации проекта "Безопасный город".

Как сказала она 1 июня на заседании парламента, начало реализации проекта было запланировано в 2012 году, завершить его намеревались в мае 2013 года.

"Сейчас по этому вопросу нет единой позиции правительства. Сначала они говорят, что ждут решений судов, но потом заявляют о "Таза кооме". "Безопасный город" уже мог действовать 4 года, за это время 5 тыс. человек погибли, 50 тыс. пострадали. Разве есть что-то важнее этого? Правительство должно высказать свою конкретную позицию по вопросу", - отметила депутат.