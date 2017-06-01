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Депутат требует от правительства озвучить конкретную информацию о реализации "Безопасного города"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429361-ru.html

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1 июня 2017, 9:59       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") требует от правительства озвучить конкретную информацию о реализации проекта "Безопасный город".
Как сказала она 1 июня на заседании парламента, начало реализации проекта было запланировано в 2012 году, завершить его намеревались в мае 2013 года.
"Сейчас по этому вопросу нет единой позиции правительства. Сначала они говорят, что ждут решений судов, но потом заявляют о "Таза кооме". "Безопасный город" уже мог действовать 4 года, за это время 5 тыс. человек погибли, 50 тыс. пострадали. Разве есть что-то важнее этого? Правительство должно высказать свою конкретную позицию по вопросу", - отметила депутат.

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