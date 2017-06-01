Минтранс приостановило деятельность ОсОО "Мейкин", водители которого совершили 3 ДТП в Бишкеке

1 июня 2017, 10:12 Комментарии

Министерство транспорта и дорог приостановило деятельность ОсОО "Мейкин", которое занимается пассажирскими перевозками в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

По данным ведомства, приказом Бишкекского городского управления Агентства автотранспорта от 25 мая 2017 года принято решение о приостановлении действия лицензии, выданной Бишкекским городским управлением ОсОО "Мейкин", по нижеследующим причинам:

- при осуществлении транспортного контроля инспекторами БГУ на закрепленном за ОсОО "Мейкин" городском маршруте № 184, 20 июня 2016 года был выявлен факт грубейшего нарушения требований транспортного и лицензионного законодательства КР, в частности, водитель микроавтобуса марки "Мерседес-Бенц" Замирбек Барпыбек уулу занимался перевозкой пассажиров по маршруту №187 без лицензии. На основании составленного протокола об административном правонарушении Директору ОсОО "Мейкин" М.Кудайбергенову было вручено официальное предупреждение о начале процедуры приостановления действия лицензии ОсОО "Мейкин" при выявлении следующего правонарушения.

- по факту дорожно-транспортного происшествия произошедшего 22 сентября 2016 года в Бишкеке на пересечении улиц Шабдан Баатыра и Исакеева с участием водителя ОсОО "Мейкин" Назарбека Омуракунова, впоследствии осужденного Октябрьским районным судом города Бишкек по иску потерпевшей в результате дорожно-транспортного происшествия Т.Райымбековой, которой ампутировали руку.

- по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 апреля 2017 года в г. Бишкек на перекрестке Горького-Байтик Баатыра с участием водителя ОсОО "Мейкин" Токтонбека Кабылова, обслуживающего маршрут № 199, в котором пострадали 9 пассажиров Управлением провела внеплановую проверку, в ходе которого также были выявлены нарушения требований транспортного и лицензионного законодательства КР.

20 мая 2017 года в Бишкеке в районе Кызыл-Аскера на пересечении улиц Дэн Сяопина и Мессароша водитель микроавтобуса марки "Мерседес Бенц" Замирбек Ысмаилов, привлекаемый ОсОО "Мейкин", следуя по маршруту № 220, совершил наезд, на пешеходном переходе, на Т.Турумбекову, 1997 года рождения. От полученных травм девушка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

"Очередная внеплановая проверка деятельности ОсОО "Мейкин" еще раз подтвердила факты бесконтрольности за деятельностью водителей и техническим состоянием транспортных средств, должностных лиц ОсОО "Мейкин", ответственных за выпуск автотранспортных средств на линию", - говорится в сообщении.

По данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО "Мейкин" является Иманалиев Эсенбек Малаевич, учредителями выступают Керималиева Аида Семетеевна и Чонорова Гулмайра Мейманбековна. Компания осуществляет деятельность наземного транспорта по городским и пригородным пассажирским перевозкам.