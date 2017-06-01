Депутат просит пересмотреть вопрос продажи здания ресторана "Нарын" и открыть в нем Дворец молодежи

1 июня 2017, 10:18 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) просит пересмотреть вопрос продажи здания ресторана "Нарын" в центре Бишкека и отдать его для открытия Дворца молодежи.

На заседании парламента 1 июня она напомнила, что Айдар Акаев и его приспешники в 2004 году распустили слухи, что хозяин здания Шайбеков хочет продать ресторан. На самом же деле, по словам депутата, он не намеревался его продавать.

"В январе 2004 года путем угроз о тюремном заключении Шайбекова заставили продать акции за 1 млн сомов. Здание было передано китайским предпринимателям, затем снова продано также предпринимателям из Китая. В 2007 году была рыночная стоимость объекта составляла около 5 млн долларов", - отметила И.Карамушкина.

Она добавила, что была информация о том, что на месте ресторана китайцы мечтают построить бизнес-центр. "Даже зарубежные архитекторы заявляют, что снос здания - серьезный удар по культуре эпохи советских стран. Они заявляют, что объект может быть отреставрирован и остаться наследием, говорят, что его можно сохранить", - заявила депутат.

Она напомнила, что просила кандидата в премьер-министры Джоомарта Оторбаева оставить здание или направить под Дворец молодежи. "Тогда он согласился, что с молодежью надо тесно работать. Но история осталась на месте. Прошу пересмотреть вопрос продажи здания и открыть в нем Дворец молодежи", - сказала И.Карамушкина.