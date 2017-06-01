На шесть дней отключили газ в центре Бишкека — список улиц

1 июня 2017, 10:13 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. В центре Бишкека шесть дней не будет газа, сообщила пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Подача голубого топлива прекращена с 1 по 6 июня в связи с проведением работ по устранению утечки газа. Его отключают на следующих участках:

<ul> <li>проспект Чуй, улицы Московская и Калыка Акиева;</li> <li>проспект Жибек-Жолу, улицы Суюмбаева, Фрунзе, Путепроводная, Ибраимова и река Аламудун;</li> <li>улицы Фрунзе, Ибраимова, Шопокова и проспект Чуй;</li> <li>улицы Льва Толстого, Элебаева, Кулатова и Байтик Баатыра.</li> </ul>