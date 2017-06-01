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На шесть дней отключили газ в центре Бишкека — список улиц

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429356-ru.html

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Прогноз погоды: в День защиты детей в Бишкеке будет солнечно

1 июня 2017, 10:13       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. В центре Бишкека шесть дней не будет газа, сообщила пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Подача голубого топлива прекращена с 1 по 6 июня в связи с проведением работ по устранению утечки газа. Его отключают на следующих участках:
<ul> <li>проспект Чуй, улицы Московская и Калыка Акиева;</li> <li>проспект Жибек-Жолу, улицы Суюмбаева, Фрунзе, Путепроводная, Ибраимова и река Аламудун;</li> <li>улицы Фрунзе, Ибраимова, Шопокова и проспект Чуй;</li> <li>улицы Льва Толстого, Элебаева, Кулатова и Байтик Баатыра.</li> </ul>

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