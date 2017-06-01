Кыргызстан и Всемирный банк обсудили идею создания трастового фонда для финансирования "Таза коома"

1 июня 2017, 9:47 Комментарии

Кыргызстан и Всемирный банк обсудили идею создания трастового фонда для финансирования проектов в рамках программы "Таза коом". Об этом стало известно на встрече руководителя аппарата президента Сапара Исакова с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Центральной Азии Лилией Бурунчук

В ходе встречи обсуждены приоритетные задачи реализации программы цифровой трансформации "Таза Коом", направленного на модернизацию экономики и построение открытого, прозрачного государства.

"Я считаю, что эта программа очень важна для нашей страны, с точки зрения обеспечения безопасности, предупреждения коррупции, и самое главное, создания равных прав и возможностей для всех граждан страны независимо от их социального положения", – отметил Сапар Исаков.

В свою очередь Лилия Бурунчук сообщила о заинтересованности Всемирного банка в поддержке инициативы Кыргызстана по развитию цифровой экономики.

"Всемирный банк готов поддержать программу цифровых преобразований Кыргызстана в рамках проекта Digital CASA. Этот проект может стать одним из ключевых элементов разработки и реализации программы "Таза Коом", – подчеркнула Лилия Бурунчук.