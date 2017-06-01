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Кыргызстан и Всемирный банк обсудили идею создания трастового фонда для финансирования "Таза коома"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429355-ru.html

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1 июня 2017, 9:47       Комментарии

Кыргызстан и Всемирный банк обсудили идею создания трастового фонда для финансирования проектов в рамках программы "Таза коом". Об этом стало известно на встрече руководителя аппарата президента Сапара Исакова с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Центральной Азии Лилией Бурунчук
В ходе встречи обсуждены приоритетные задачи реализации программы цифровой трансформации "Таза Коом", направленного на модернизацию экономики и построение открытого, прозрачного государства.
"Я считаю, что эта программа очень важна для нашей страны, с точки зрения обеспечения безопасности, предупреждения коррупции, и самое главное, создания равных прав и возможностей для всех граждан страны независимо от их социального положения", – отметил Сапар Исаков.
В свою очередь Лилия Бурунчук сообщила о заинтересованности Всемирного банка в поддержке инициативы Кыргызстана по развитию цифровой экономики.
"Всемирный банк готов поддержать программу цифровых преобразований Кыргызстана в рамках проекта Digital CASA. Этот проект может стать одним из ключевых элементов разработки и реализации программы "Таза Коом", – подчеркнула Лилия Бурунчук.

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