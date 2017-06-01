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Алмазбек Атамбаев напомнил родителям об ответственности за счастливое будущее юного поколения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429354-ru.html

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1 июня 2017, 9:53       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с 1 июня — Международным днем защиты детей.
Текст обращения главы государства:
"Уважаемые соотечественники! Дорогие юные граждане Кыргызстана!
Вот уже много лет 1 июня отмечается кыргызстанцами как детский праздник. Этот день стал одним из самых любимых в году для нас и по сложившейся традиции превратился в добрый семейный праздник, который родители обязательно посвящают детям.
Но в нынешнем году я хочу особо обратить внимание на то, что в первую очередь, 1 июня — это Международный день защиты детей. Этот день призван напоминать о том, что наши дети нуждаются в защите. Напоминать родителям и всему обществу об ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей, за их образование и безопасность, за счастливое будущее юного поколения.
Дорогие родители!
Вы — самые близкие и самые любимые для детей люди! У каждого ребенка есть таланты и во многом от вас зависит, насколько им суждено раскрыться, насколько здоровыми, умными и счастливыми вырастет новое поколение кыргызстанцев.
По-настоящему счастливым ребенок может расти только в кругу любящей семьи. Такой ребенок становится уверенным в себе и превращается в личность, для которой открыты все двери. Поэтому призываю вас, дорогие родители: как можно больше времени проводите с детьми, внимательно выслушивайте их, будьте им настоящими друзьями!
Дорогие дети!
В этот замечательный праздничный день я желаю всем вам мира и добра, ведь все мы родом из детства.
Желаю вам расти здоровыми, успешными и добрыми! Чтобы у вас было много радостных и светлых дней! Пусть у вас у всех будет счастливое детство!"

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