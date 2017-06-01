Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

1 июня 2017, 9:56 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны — 1-2 июня с двухдневной рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область, сообщает пресс-служба правительства.

В первый день поездки он осмотрит ход строительства автодороги Балыкчы – Корумду, посетит пансионат "Асыл", на территории которого будет построен оздоровительный комплекс для учителей.

"Жээнбеков примет участие в церемонии открытия средней школы в селе Орнок Иссык-Кульского района и фитосанитарной лаборатории по карантину растений в Тюпском селе одноименного района. 2 июня премьер посетит Каракол, где проинспектирует состояние внутренних дорог и ознакомится с деятельностью молокоперерабатывающего предприятия "Ак-Булак". Жээнбеков ознакомится с ходом берегоукрепительных работ в поселке Пристань – Пржевальск и строительством водоочистительных сооружений, а также с берегоукрепительными работами в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района", – говорится в сообщении.