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Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429353-ru.html

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1 июня 2017, 9:56       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны — 1-2 июня с двухдневной рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область, сообщает пресс-служба правительства.
В первый день поездки он осмотрит ход строительства автодороги Балыкчы – Корумду, посетит пансионат "Асыл", на территории которого будет построен оздоровительный комплекс для учителей.
"Жээнбеков примет участие в церемонии открытия средней школы в селе Орнок Иссык-Кульского района и фитосанитарной лаборатории по карантину растений в Тюпском селе одноименного района. 2 июня премьер посетит Каракол, где проинспектирует состояние внутренних дорог и ознакомится с деятельностью молокоперерабатывающего предприятия "Ак-Булак". Жээнбеков ознакомится с ходом берегоукрепительных работ в поселке Пристань – Пржевальск и строительством водоочистительных сооружений, а также с берегоукрепительными работами в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района", – говорится в сообщении.

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