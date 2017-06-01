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В Кыргызстане отмечается рост числа онкологических заболеваний среди детей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429352-ru.html

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1 июня 2017, 9:55       Комментарии

В Кыргызстане в последние 3 года отмечается рост числа онкологических заболеваний среди детей. Это связано с улучшением выявляемости первичной диагностики и охвата населения.
Так, в 2014 году выявлено 148 заболеваний, а в 2016 году — уже 217 новых случаев. Показатель заболеваемости колеблется от 12 до 14 случаев на 100 тыс. детей.
По данным специалистов, ежегодно регистрируется до 220 новых случаев заболеваний. Среди госпитализированных пациентов значительную часть — около 35% — составляют дети с лейкозом. На втором месте лимфомы —12%, затем опухоли нервной системы — 9%.
Добавим, с 2014 по 2016 годы было выявлено 553 ребенка со впервые установленным диагнозом «рак».

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