Женщина пыталась утопиться, но милиционеры спасли самоубийцу

1 июня 2017, 9:49 Комментарии

В Сузакском районе сотрудники патрульной милиции вызволили из реки Көк-Арт женщину, которую уносило течением.

30 мая примерно в 18.30 к проезжавшим мимо сотрудникам патрульной милиции УВД Джалал-Абадской области обратился водитель грузовой автомашины и сообщил о странном поведении неизвестной женщины на мосту, которая, по всей видимости, собирается прыгнуть в воду.

На мосту сотрудники милиции сначала никого не обнаружили, но чуть подальше заметили женщину, сидевшую на берегу реки. На вопрос милиционеров, все ли в порядке, она ответила "да" и добавила, что уже собирается уходить домой. На всякий случай милиционеры стали наблюдать, расположившись невдалеке. Вдруг все услышали крики: кто-то звал на помощь, показывая в сторону реки.

Как оказалось, женщина прыгнула в реку, где ее подхватил сильный поток. За ней бросился сотрудник патрульной милиции. Второй правоохранитель прыгнул в воду чуть ниже по течению. Попытки вызволить из реки продолжались недолго, однако на тот момент казалось, что время застыло на месте. Женщину течением унесло примерно на 50 метров, но ее сумели извлечь из воды. На обрывистом берегу люди, прибежавшие на помощь, помогли им выбраться из воды.

Личность женщины была установлена - З.М., 1984 года рождения, мать шестерых детей. Выяснилось, что причиной попытки свести счеты с жизнью были сложные семейные отношения. В территориальной больнице, куда ее отвезли, оказали первоначальную медицинскую помощь.

Сотрудниками патрульной милиции УВД Джалал-Абадской области, которые спасли женщину от нелепой смерти и суицида, являются старшина милиции Жанузак Мурзакунов, сержант милиции Сапарбай уулу Бекмамат.

В настоящее время Сузакским РОВД проводится проверка по факту попытки самоубийства.