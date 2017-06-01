Пассажир Malaysia Airlines рвался в кабину пилотов и говорил о бомбе

1 июня 2017, 9:53 Комментарии

Пассажир рейса авиакомпании Malaysia Airlines во время полёта попытался проникнуть в кабину пилотов. После вмешательства других пассажиров борт внепланово вернулся в аэропорт австралийского Мельбурна. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на СМИ и заявление перевозчика.

Пассажирский лайнер MH 128 вылетел из Мельбурна в Куала-Лумпур в 23.27 по местному времени. Судя по данным Flight Radar, в воздухе борт находился не более 14 минут.

Во время полёта один из пассажиров попытался зайти в кабину пилота и при этом утверждал, что держит взрывное устройство. Другие пассажиры вмешались в ситуацию и задержали мужчину.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, министр транспорта Малайзии подтвердил, что рейс благополучно приземлился в Австралии, несмотря на инцидент. Самолёт сел в аэропорту Мельбурна в 23.41 по местному времени.

Тем не менее все рейсы через Мельбурн отменены, аэропорт временно закрыли. По словам пассажиров, на борт поднялись сотрудники спецслужб.

Авиакомпания начала расследование происшествия, сообщает Reuters. Пассажиров благополучно высадили из самолёта. Им предложили другие доступные рейсы Malaysia Airlines или других перевозчиков.